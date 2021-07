Transfermarkt : Schalke-Keeper Schubert vor Wechsel nach Arnheim

Steht vor einem Wechsel in die Niederlande: Schalke-Keeper Markus Schubert. Foto: Tim Rehbein/dpa

Gelsenkirchen Markus Schubert steht nach Medienberichten vor einem festen Wechsel vom FC Schalke 04 zu Vitesse Arnheim.

Demnach soll der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23 Jahre alte Schlussmann beim niederländischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag erhalten. Angeblich absolvierte Schubert am (heutigen) Mittwoch in Arnheim einen Medizincheck.