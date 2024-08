Fußball-Nachwuchs Schalke-Ausbilder Elgert: „Alle wollen was sein“

Die Kritik an der fehlenden Leistungsbereitschaft der jungen Generation kann der erfolgreiche Talente-Ausbilder Norbert Elgert vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 nachvollziehen. Der 67-Jährige sieht aber dabei auch die Älteren in der Verantwortung. „Alle wollen was sein, keiner will mehr was werden“, sagte Elgert im Podcast „Spielmacher - Fußball von allen Seiten“ von Sebastian Hellmann. „Ich glaube, dass unsere Kinder und Jugendlichen einfach begreifen müssen, dass die Erfolgsprinzipien immer gleich bleiben.“