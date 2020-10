2. Liga : SC Paderborn verpasst auch in Heidenheim ersten Saisonsieg

SC Paderborn verpasst auch in Heidenheim ersten Saisonsieg

Heidenheim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat auch beim 1. FC Heidenheim den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam am Samstag trotz einer guten Leistung nicht über ein leistungsgerechtes 0:0 beim letztjährigen Fastaufsteiger hinaus, sicherte sich nach zwei Niederlagen aber zumindest den ersten Punkt in dieser Spielzeit. Der FCH holte am dritten Spieltag dagegen den vierten Zähler.