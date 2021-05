2. Liga : Sandhausen verliert trotz Führung - Druck wird größer

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat seine Mini-Chance auf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg gewahrt und die Abstiegssorgen des SV Sandhausen vergrößert.

Patrick Mainka (59. Minute) und Tim Kleindienst (82.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, Daniel Keita-Ruel (43.) hatte den SVS zuvor in Führung gebracht. Sandhausen muss zwar weiter um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen, hat den Klassenerhalt aber in der eigenen Hand. Zwar ist die Mannschaft der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits punktgleich mit Eintracht Braunschweig auf dem drittletzten Platz, der SVS hat aber das bessere Torverhältnis.