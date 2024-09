2. Bundesliga S04-Kapitän: „Glaube nicht, dass wir zu wenig trainieren“

Schalkes Mannschaftskapitän Kenan Karaman sucht die Schuld nach der 3:5-Niederlage gegen Darmstadt 98 nicht beim in der Kritik stehenden Trainer Karel Geraerts. „Ich weiß, dass die Trainerfragen kommen werden, aber ich denke, dass der Trainer uns gut auf das Spiel vorbereitet hat“, sagte Karaman. „Ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Wir haben vieles umgesetzt, was er uns mitgegeben hat.“