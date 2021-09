2. Liga : Rostock feiert ersten Heimsieg: 2:1 gegen SV Darmstadt 98

Rostocks Thomas Meißner (l) klärt vor Darmstadts Luca Pfeiffer (r) per Kopf den Ball aus der Gefahrenzone. Foto: Danny Gohlke/dpa

Rostock Aufsteiger FC Hansa Rostock hat im dritten Anlauf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.

Die nach dem 0:3 bei Werder Bremen auf fünf Positionen neu formierten Gastgeber verschliefen den Auftakt und hätten bereits früh in Rückstand liegen können. In der fünften Minute holte Neuzugang Fröde, der in der Länderspielpause vom Karlsruher SC ausgeliehen worden war, einen Kopfball von Lasse Sobiech von der Torlinie.