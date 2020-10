2. Liga : Regensburg schlägt KSC in Unterzahl - Gäste vergeben Elfer

Regensburg schlägt KSC in Unterzahl - Gäste vergeben Elfer

Regensburg Der SSV Jahn Regensburg hat sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC gewonnen und bleibt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen.

Die Oberpfälzer setzten sich am Samstag 1:0 (1:0) durch und fügten dem KSC die dritte Niederlage im dritten Ligaspiel der Spielzeit zu. In einer umkämpften Partie erzielte Andreas Albers in der 44. Minute das entscheidende Tor.