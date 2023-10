Neuzugang aus Frankfurt Ragnar Ache ist der neue Tor-Prinz der Roten Teufel

Ragnar Prince Friedel Ache. Dieser Name hat am Betzenberg eingeschlagen wie eine Bombe. Mit sechs Toren in acht Partien hat der Angreifer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern die Herzen der Fans im Sturm erobert. Der Hype um den 25-jährigen Neuzugang vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist groß.