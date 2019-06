Ex-HSV-Profi : Rafael van der Vaart plant Abschiedsspiel in Hamburg

Hamburg Der ehemalige Fußball-Profi Rafael van der Vaart will im Oktober in Hamburg sein Abschiedsspiel geben. Das Spiel ist für den 13. Oktober geplant.

„Es ist ein Danke und eine Entschuldigung“ sagte der 36-Jährige in der Hansestadt. Gerade in seiner zweiten Phase in Hamburg habe er den Fans nicht mehr das bieten können, was er gern geboten hätte, sagte er. Der Niederländer hatte von 2005 an insgesamt sechs Jahre lang für den HSV gespielt und war zeitweise auch Mannschaftskapitän. Später wechselte er zu Real Madrid.