2. Liga Proteste gegen DFL: Hertha gegen HSV lange unterbrochen

Nachdem das Spiel schon rund 20 Minuten unterbrochen war, schickte Schiedsrichter Daniel Schlager die Spieler vom Feld. Zuvor war Hertha-Coach Pal Dardai in die Kurve gegangen und hatte auf die Fans eingeredet - allerdings ohne Erfolg. Die Spieler hatten sich in dieser Zeit zunächst auf dem Platz warm gehalten. Auch mehrmalige Appelle des Stadionsprechers brachten nichts. In der ersten Halbzeit hatten die Hamburger Fans Bälle geschmissen, wenngleich nicht in der Intensität.