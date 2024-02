2. Liga Protest: Spiel in Paderborn eine halbe Stunde unterbrochen

Beim Stand von 0:3 nach rund einer Stunde flogen die ersten Bälle. Als Schiedsrichter Patrick Alt wieder anpfeifen wollte, wurde erneut geworfen. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok versuchte, in der Kurve auf die Fans einzureden. Die Teams waren in der Kabine, es drohte zeitweise ein Spielabbruch. In der Schlussphase lief die Partie jedoch wieder.