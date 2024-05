Zweitliga-Aufstieg Preußen Münster nach 33 Jahren wieder in der 2. Liga

Zuletzt spielte Münster in der Saison 1990/91 in der 2. Liga. Dabei gehörte der Club 1974 zu den Gründungsmitgliedern der damals noch zweigeteilten 2. Bundesliga und war dort insgesamt neun Spielzeiten dabei. In der Bundesliga spielten die Preußen nur in der ersten Saison 1963/64.