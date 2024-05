2. Liga Podolski nach FC-Abstieg: „Es muss sich etwas verändern“

Ob er selbst helfen könnte, ließ Podolski offen. „Meine Bereitschaft wäre sicherlich größer, wenn man mich früher mal gewollt und gelassen hätte. Doch in der Vergangenheit war meine Hilfe wenig erwünscht. Ich kann auch nur vermuten, was die Gründe waren: Neid? Missgunst? Die Befürchtung, ich könnte den Verantwortlichen die Sonne nehmen und sie in den Schatten stellen? Ich weiß es nicht“, sagte der 130-malige Nationalspieler, der zurzeit noch bei Gornik Zabrze in der polnischen Liga aktiv ist.