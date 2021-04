2. Liga : Pleite gegen Darmstadt: Würzburger Kickers dem Abstieg nahe

Würzburg Die Würzburger Kickers müssen sich mit dem Absturz aus der 2. Fußball-Bundesliga anfreunden.

Der Aufsteiger aus Unterfranken erlebte trotz Riesenchancen in der zweiten Hälfte beim 1:3 (0:1) am Dienstag gegen den SV Darmstadt 98 den nächsten bitteren Abend. Das Schlusslicht aus Würzburg hat vier Spieltage vor dem Saisonende schon zehn Zähler Rückstand auf Eintracht Braunschweig auf dem rettenden 15. Platz und kann schon an diesem Freitag beim Karlsruher SC absteigen.