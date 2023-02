2. Liga : Paderborns Siegesserie endet beim 1:1 in Kiel

Kiel Holstein Kiel hat die Siegesserie des SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach zuvor vier Erfolgen in Serie spielte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok 1:1 (1:0) und verpasste es, zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz zu klettern.

Vor den 12.469 Zuschauern brachte Maximilian Rohr die Gäste in der 31. Minute in Führung. Kiels Fabian Reese erzielte per Handelfmeter in der 66. Minute den Ausgleich.