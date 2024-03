2. Liga Paderborn verpasst große Chance

Eintracht-Trainer Daniel Scherning, der insgesamt 14 Jahre als Spieler und Co-Trainer von unter anderem Steffen Baumgart beim SCP tätig war und dessen Familie noch in Paderborn wohnt, durfte nach 58 Minuten die erste Führung bejubeln - Hasan Kurucay traf nach einem Handspiel von Kai Klefisch per Strafstoß (59.). Paderborns Trainer Lukas Kwasniok brachte dann aber Stürmer Antonio Grimaldo für Klefisch und der traf wenige Sekunden später nach einem Aussetzer von Robin Krauße zum Ausgleich (61.). Rayan Philippe schoss Braunschweig in der 80. Minute dann zum Sieg.