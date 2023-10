Überraschung in der 2. Fußball-Bundesliga Opoku und Tomiak schießen den FCK über Nacht an die Spitze

FCK-Trainer Dirk Schuster nahm nach dem 2:2 in letzter Sekunde bei Aufsteiger VfL Osnabrück zwei Wechsel vor: Nikola Soldo durfte gegen Hannover sein Startelf-Debüt feiern und rückte in der defensiven Dreierkette an die Seite von Jan Elvedi und Boris Tomiak, der in Osnabrück erst in der 98. Minute zum Ausgleich eingeköpft hatte. Kevin Kraus musste dafür auf die Bank. Zudem kehrte Kreativkopf Marlon Ritter nach überstandener Krankheit zurück und verdrängte Kenny Redondo auf die Bank. Bei den Gästen gab es nach dem 2:0 über den SV Wehen Wiesbaden nur eine Änderung durch Trainer Stefan Leitl: Andreas Voglsammer ersetzte den noch leicht angeschlagenen Louis Schaub (Bank). Der Vergleich auf dem Betze war nicht zuletzt das Duell zweier bislang herausragender Torjäger. FCK-Neuzugang Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt), der bereits sechs Mal getroffen hatte – dabei in allen vier bisherigen Heimspielen jeweils ein Mal –, gegen Hannovers Cedric Teuchert, der schon sieben Mal erfolgreich war und dabei fünf von fünf Elfmeter versenkte.