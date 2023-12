2. Liga Nur 1:1: FC St. Pauli patzt beim VfL Osnabrück

Vor 15 741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke brachte Jackson Irvine St. Pauli bereits in der 6. Minute in Führung. Der eingewechselte Haralambos Makridis belohnte einen couragierten Osnabrücker Auftritt nach der Pause aber noch mit dem verdienten Ausgleich (82.). Osnabrücks Niklas Wiemann sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Für die Lila-Weißen war es der erste Punktgewinn unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat. Vor einer Woche hatte es beim FC Schalke 04 noch ein blamables 0:4 gegeben.