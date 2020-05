2. Liga : Nürnberg mit spätem Remis in Regensburg

Regensburg Der Lage für den 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga bleibt weiter bedrohlich. Die Franken retteten beim SSV Jahn Regensburg in der Nachspielzeit ein 2:2 (1:1), verpassten aber wichtige Punkte zum Klassenverbleib.

Bei einem Sieg des Karlsruher SC am Mittwoch würde der „Club“ auf den Abstiegs-Relegationsrang 16 abrutschen. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller ging früh in Führung durch Mikael Ishak (11. Minute). Andreas Albers (44.) und Sebastian Stolze (48.) sorgten mit Toren vor und nach der Pause für die Wende. In der Nachspielzeit lenkte der eingewechselte Jahn-Profi Tim Knipping den Ball per Kopf ins eigene Tor.