Fußball-Testspiele Nürnberg kommt gegen TSV 1860 nicht über Remis hinaus

Der 1. FC Nürnberg ist in einem Testspiel gegen Fußball-Drittligist TSV 1860 München nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Löwen-Neuzugang Patrick Hobsch brachte die Münchner früh in Führung (7. Minute), Stürmer Lukas Schleimer (51.) glich für den Zweitligisten vor 3.500 Zuschauern im ausverkauften Speck-Sportpark in Roth aus. Für die Clubberer setzte das ausgeliehene Sturmtalent Stefanos Tzimas einen Foulelfmeter neben das Tor (35.).