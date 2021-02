2. Liga : Niederlage in Aue: Bochum verpasst Tabellenführung

Niederlage in Aue: Bochum verpasst Tabellenführung

Gaetan Bussmann (2.v.l.) brachte Aue beim Sieg gegen Bochum in Führung. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Aue Der VfL Bochum hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Das weiterhin zweitplatzierte Team von Trainer Thomas Reis verlor am Freitagabend 0:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue. Verteidiger Gaetan Bussmann (29. Minute) sorgte nach einem Standard für den Sieg der Sachsen, bei denen Torhüter Martin Männel mit seinem 419. Einsatz zum Rekordspieler aufstieg. Aue untermauerte seinen Ruf als Favoritenschreck im Erzgebirgsstadion, auch die Spitzenteams Fürth, Kiel und der HSV verpassten dort Siege.

Bochum wollte mit Macht an die Tabellenspitze und drückte Aue in der Anfangsphase in die eigene Hälfte. Gerrit Holtmann (5.) traf früh nur den Pfosten, und nach einer Viertelstunde kippte das Spiel. Clemens Fandrich (21.) traf noch den Pfosten, doch dann war Bussmann nach einer Ecke völlig ungedeckt und köpfte sein erstes Zweitliga-Tor.