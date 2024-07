2. Bundesliga Neuer HSV-Chef Kuntz sicher: Diesmal klappt der Aufstieg

„Wir sollten am 30. Spieltag entweder auf eins, zwei oder drei stehen oder eins, zwei und drei noch erreichen können“, sagt Kuntz im RTL/ntv Interview, das heute um 00:25 Uhr in einem Nachtjournal-Spezial ausgestrahlt wird. „Der Druck“, so der 61-Jährige, „ist extrem groß. Man fühlt, was auf einmal alles auf dem Platz auf dem Spiel steht und von daher gesehen wäre es mir natürlich sehr lieb, wenn man diese Saison an diesem 30. Spieltag in Reichweite oder auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz stehen würde.“