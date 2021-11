2. Liga : Nach Zusammenprall: Zustand von Düsseldorfs Hoffmann stabil

Düsseldorf Der Zustand von Fortuna Düsseldorfs Abwehrspieler André Hoffmann ist nach dessen heftigem Zusammenprall im Spiel gegen Hannover 96 „stabil“.

Wie die Fortuna am Sonntagmorgen mitteilte, werde der 28-Jährige aber für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen vorerst im Krankenhaus bleiben.

Hoffmann war beim 1:1 in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag mit Hannovers Sebastian Ernst zusammengestoßen. Er war mit „Verdacht auf Fraktur im Kiefer und der Halswirbelsäule“ in die Uniklinik Düsseldorf gebracht worden.