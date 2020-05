2. Liga : Nach Videobeweis: VfB Stuttgart stolpert in Wiesbaden

Nach Videobeweis: VfB Stuttgart stolpert in Wiesbaden

Wiesbaden Ein umstrittener Strafstoß in der Nachspielzeit hat den VfB Stuttgart zum Re-Start der 2. Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause um ein verdientes Remis beim SV Wehen Wiesbaden gebracht.

Phillip Tietz verwandelte den nach Videobeweis gegebenen Handelfmeter (90.+5 Minute) zum 2:1 (0:0) für die abstiegsbedrohten Hessen, die bereits das Hinspiel gegen den Aufstiegskandidaten mit diesem Ergebnis gewonnen hatten. SVWW-Torjäger Manuel Schäffler hatte Wiesbaden in Führung gebracht (50.), Nicolás González in der Partie vor leeren Rängen in Wiesbaden ausgeglichen (83.).