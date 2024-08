2. Fußball-Bundesliga Nach EM-Ärger: Bierpreise in der 2. Liga weitgehend stabil

Nach dem Ärger über hohe Bierpreise bei der Fußball-Europameisterschaft können sich die Fans der 2. Liga über weitgehend stabile Preise in den Stadien ihrer Clubs freuen. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, kostet ein halber Liter Bier in den Arenen meist so viel wie am Ende der vergangenen Saison - im Mittel etwa fünf Euro (plus Pfand). Etwaige Preiserhöhungen bewegen sich im Rahmen von unter einem Euro.