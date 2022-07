2. Liga : Liga-Platzhirsch HSV: Walter-Ball und Vorstandsstreit

Hamburg Die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg beim HSV ist verflogen. Die Vorbereitung läuft bisher gut, die Verstärkungen passen, die Bundesliga-Aufstiegsträume reifen. Zum fünften Mal.

Schalke weg, Werder weg - wer also soll den Hamburger SV auf seinem Weg zurück in die Bundesliga stoppen? Auf dem Papier ist vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga am Wochenende alles klar.