2. Liga : Leipertz trifft spät: Heidenheim besiegt Kiel

Heidenheim Robert Leipertz hat mit einem späten Treffer den Abwärtstrend beim 1. FC Heidenheim gestoppt.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt besiegte am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel mit 2:1 (1:1) und verbesserte sich in der Tabelle auf den achten Platz. Das Team von der Ostalb hatte zuvor vier Niederlagen in fünf Spielen kassiert.