2. Fußball-Bundesliga Kurz vor Derby: Fan-Protest in Hannover und Braunschweig

Das Besondere an der Aktion: Rund 900 Anhänger aus Hannover demonstrierten am Vormittag nach Angaben der Polizei friedlich in Braunschweig. Fans der Eintracht marschierten am Nachmittag durch Hannover und zogen dabei auch am niedersächsischen Innenministerium vorbei. Beide Demonstrationen wurden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet.