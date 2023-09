2. Liga Kündigungsstreit: Vorschlag für Hertha und Jarstein

Die Schilderungen der Anwälte gingen in einem Punkt auseinander. Jarstein-Anwalt Horst Kletke sagte, dass der Berater des Torwarts ihm gesagt habe, dass er in der vergangenen Woche von Hertha kontaktiert wurde. Dabei seien ihm ein neuer Vertrag für den Torwart und die Beendigung des Verfahrens sowie die Auszahlung der fraglichen Beträge bis zum eigentlichen Vertragsende im Sommer 2023 in Aussicht gestellt worden. Wenige Tage später habe die Hertha die Gespräche dann aber beendet.