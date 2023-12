2. Liga KSC geht mit Sieg in die Winterpause - 3:2 gegen Elversberg

Der ersatzgeschwächte KSC begann stark, leistete sich im Laufe der Partie aber mehrfach schwere Abwehrfehler. Dadurch kamen die Gäste wieder ins Spiel. In der phasenweise turbulenten zweiten Halbzeit trafen beide Teams jeweils an die Latte und vergaben weitere Torchancen. Wanner verpasste bei einem Schlenzer an den Innenpfosten (66.) den Ausgleich für die SVE.