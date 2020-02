0:2 zu Hause gegen Holstein Kiel : FCS-Pokalgegner weiter in schwerer Krise

Karlsruhe (dpa) Der Karlsruher SC, am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Saarbrücken zu Gast, gerät in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die sportliche Krise. Nach einer erneut schwachen Leistung verloren die Badener am Samstag mit 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel und kassierten damit die vierte Niederlage in Serie.

