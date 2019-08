Wegen Jatta : KSC berät über Einspruch gegen HSV-Spielwertung

Karlsruhe Fußball-Zweitligist Karlsruher SC denkt nach dem 2:4 im Spiel gegen den Hamburger SV wegen des Einsatzes von Bakery Jatta über einen Einspruch gegen die Spielwertung nach.

Die Verantwortlichen in Karlsruhe tauschten sich am Montag darüber aus, ob sie Einspruch erheben werden. Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass die Badener dem Beispiel des 1. FC Nürnberg und VfL Bochum folgen werden. 48 Stunden, also bis zum Dienstagnachmittag, hat der KSC dafür Zeit.