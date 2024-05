Zweitliga-Relegation Kothers Tor lässt Jahn gegen Wehen Wiesbaden hoffen

Noah Ganaus (27.) brachte den Jahn in der dominanten ersten Hälfte vor 13.378 Zuschauern in Führung. Die Gäste schlugen nach der Pause durch Robin Heußer (66.) und den kurz zuvor eingewechselten John Iredale zurück. Ein Comeback gelang danach aber auch dem Jahn durch den herausragenden Angreifer Dominik Kother (80.), der schon das 1:0 vorbereitet hatte. Im Heimspiel darf der in Regensburg gesperrte Interimstrainer Nils Döring das Team von Wehen Wiesbaden wieder aktiv am Spielfeldrand coachen. Das könnte einen positiven Effekt haben.