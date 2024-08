2. Fußball-Bundesliga „Komplexe Situation“: HSV will Vuskovic weiter unterstützen

Nach der bitteren Nachricht um den bis 2026 wegen Dopings gesperrten Fußballprofi Mario Vuskovic will der Hamburger SV den Kroaten weiter unterstützen. „Wir werden Mario nicht fallenlassen“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in einem Vereinsinterview. „Es geht in erster Linie um den Jungen“, bekräftigte Trainer Steffen Baumgart. Er stellte vor der Partie gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag (13.00 Uhr/Sky) klar: „Es ist natürlich klar, dass es alle mitnimmt.“