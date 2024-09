2. Fußball-Bundesliga Köln-Trainer fordert mehr Konsequenz beim Toreschießen

Trainer Gerhard Struber vom 1. FC Köln setzt im Top-Spiel gegen den Karlsruher SC auf eine konsequente Chancenverwertung. „Wir sind aktuell die Nummer eins im Toreschießen, in Relation zu unseren Chancen sollte aber mehr rausspringen als zuletzt“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten. Gegen den Tabellenzweiten sei am Sonntag (13 Uhr/Sky) eine bessere Torausbeute als in den beiden jüngsten Duellen mit dem 1. FC Magdeburg (1:2) und Fortuna Düsseldorf (2:2) gefragt.