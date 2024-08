2. Fußball-Bundesliga Köln feiert sich selbst - „Herz auf dem Platz gelassen“

Lemperle ist ein gutes Beispiel für die neue Tugend, die durch die vom Weltverband FIFA bis zum Jahresende verhängte Transfersperre aus der Not geboren wurde. Der FC-Torschütze ist neben Jonas Urbig, Jan Thielmann, Damion Downs und Mathias Olesen einer von fünf Profis, die beim FC in der Jugend gespielt haben und am Samstag auf dem Platz standen. Struber war angetan von der Leistung des 22-Jährigen. „Mister Lemperle investiert viel in das Spiel. Es freut mich für ihn, dass er sich mit dem Tor belohnt hat. Er hat gezeigt, was in ihm steckt“, befand der Kölner Chefcoach.