2. Fußball-Bundesliga Köln feiert ersten Sieg mit Torfestival gegen Braunschweig

Fußball-Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln schafft den ersten Saisonsieg in der 2. Liga und stürzt Eintracht Braunschweig in eine Krise. Die Rheinländer gewannen am Samstag das erste Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen seit fast zwölf Jahren mit 5:0 (2:0) und schafften den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Bereits am vergangenen Wochenende erreichten die Kölner die zweite Pokal-Hauptrunde durch einen Sieg beim SV Sandhausen.