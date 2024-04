2. Liga Kiel hat Aufstieg vor Augen: 4:0 beim 1. FC Nürnberg

Vor 31.961 Zuschauern stand der englische Rechtsaußen Hungbo erstmals seit Anfang August wieder in der Startelf der Nürnberger - aber nicht lange. Nach Gelb in der 5. Minute sah er nur sieben Minuten später seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig vom Platz. Hungbo vergrub beim Gang in die Katakomben tief enttäuscht das Gesicht in seinem Trikot.