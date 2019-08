2. Liga : „Keine weiteren Details“ zur Beurlaubung von Aue-Coach Meyer

Aue Zweitligist FC Erzgebirge Aue will sich nach der überraschenden Trennung von Cheftrainer Daniel Meyer und Co-Trainer André Meyer nicht weiter positionieren.

„Unter Beachtung der gegenwärtigen Situation waren sich alle Beteiligten einig, keine weiteren Details darüber öffentlich zu machen. Alle derzeit in diversen Medien hierzu veröffentlichten Spekulationen weist der FC Erzgebirge Aue entschieden zurück“, erklärte der Vorstand des Vereins in einer Mitteilung am späten Montagabend. Laut Club seien die Gründe „intern zwischen allen beteiligten Seiten besprochen und schließlich die Entscheidungen auch gemeinsam so getroffen worden“.