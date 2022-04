2. Liga : Kein Sieger im Top-Duell St. Pauli gegen Werder

Hamburg Der FC St. Pauli und Werder Bremen haben sich im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt, aber ihre Aufstiegschancen intakt gehalten.

In dem intensiv geführten Top-Duell trennten sich beide Nordclubs am Samstag leistungsgerecht 1:1 (1:0). Vor 29.546 Fans im ausverkauften Millerntorstadion schoss Daniel-Kofi Kyereh (43. Minute) die Kiezkicker in Führung, die Niclas Füllkrug (58.) nach der Pause egalisierte. Vor dem Abendspiel belegen Werder (53 Punkte) und St. Pauli (52) zunächst die Tabellenplätze zwei und drei hinter Schalke 04 (53), das die Spitze übernahm.