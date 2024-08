2. Fußball-Bundesliga Karaman sichert Schalke Punkt in Magdeburg

Schalke wollte in Magdeburg unbedingt ein besseres Spiel abliefern als im Februar dieses Jahres. Damals standen die Knappen völlig neben sich, verloren 0:3 - und waren damit noch gut bedient. Für den richtigen Start sorgte Torjäger Sylla. Der malische Nationalspieler wurde an der Strafraumgrenze nur halbherzig angegriffen und brachte Schalke mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung.