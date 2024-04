2. Liga Kaiserslautern verpasst wichtigen Sieg gegen Wiesbaden

Die Wiesbadener kamen aktiver aus der Pause und in der 61. Minute kam Aleksandar Vukotic nach einer Ecke zum Kopfball, doch FCK-Torhüter Julian Krahl parierte glänzend. Vier Minuten später setzte Prtajin einen Kopfball knapp neben den Kasten der Pfälzer. Die Gastgeber waren in der Folge zwar wieder besser im Spiel, doch in der Schlussphase machte es Prtajin besser und traf aus der Distanz zum am Ende verdienten 1:1-Endstand.