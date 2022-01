Fortunas neuer Vorstandschef : Jobst fordert bei seiner Vorstellung „mehr Miteinander“

Das ehemalige Vorstandsmitglied von Schalke 04, Alexander Jobst, tritt zum 14. Feburar sein Amt als Vorstandschef bei Fortuna Düsseldorf an. Foto: Guido Kirchner/dpa

Düsseldorf Alexander Jobst hat als neuer Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf für mehr Gemeinsamkeit plädiert.

„Es müssen Knoten gelöst und Kräfte gebündelt werden, um Düsseldorf weiterzuentwickeln“, sagte Jobst bei seiner Vorstellung. Der 48 Jahre alte ehemalige Vorstand des FC Schalke 04 tritt sein Amt in Düsseldorf am 14. Februar an. Jobst wird beim Fußball-Zweitligisten Nachfolger von Thomas Röttgermann. Der hatte eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags abgelehnt.