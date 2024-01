2. Bundesliga Elversberg verliert beim nächsten Rostock-Drama mit 1:2

Am überlegenen Spiel der SVE änderte der Gegentreffer aber nichts. Im Gegenteil: Horst Steffen spielte voll auf Sieg und wechselte mit Wahid Faghir für Mauel Feil einen zusätzlichen Stürmer für einen Mittelfeldspieler ein (78.). Doch der Mut wurde nicht belohnt. Viel mehr endete das Spiel ähnlich wie im Hinspiel mit einem weiteren Drama für die SVE. Im August führte die SVE bis in eine 14-minütige Nachspielzeit mit 1:0 und verlor noch mit 1:2. Am Samstag in Rostock war es nicht viel anders. SVE-Innenverteidiger Frederik Jäkel bekam am Boden liegend bei einem Rostocker Torschuss den Ball an die Hand. Da die Aktion im Strafraum war, pfiff Schiedsrichter Florian Heft Elfmeter und zeigte Jäkel die Rote Karte. Den Strafstoß verwandelte Kai Pröger in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für die Rostocker und die nächste Schockstarre der Elversberger.