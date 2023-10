2. Liga HSV verpasst Rückkehr an die Spitze trotz 2:0 gegen Fürth

Das 2:0 (2:0) am zehnten Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth reichte den Hanseaten nicht, weil Stadtrivale FC St. Pauli parallel in Paderborn ein Unentschieden holte. Zuletzt hatte die HSV-Mannschaft von Trainer Tim Walter am fünften Spieltag die Tabelle angeführt. Das punktgleiche St. Pauli steht dank der besseren Tordifferenz auf Rang eins.