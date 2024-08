2. Bundesliga HSV verliert Nordduell in Hannover

Die Frankfurt-Leihgabe Jessic Ngankam traf in der 49. Minute per Foulelfmeter für Hannover. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+3). Nur sechs Tage nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld übernahmen die 96er dadurch zumindest vorerst die Zweitliga-Tabellenführung.