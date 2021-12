2. Liga : HSV springt auf Platz drei nach Sieg gegen Hansa Rostock

Hamburg Der Hamburger SV ist wieder mitten im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga.

HSV dominiert zunächst - Rostock kämpft

Vor 15.000 zugelassenen Zuschauern setzte HSV-Trainer Walter auf dieselbe Anfangsformation wie beim 0:1 in Hannover eine Woche zuvor. Somit hielt er ungeachtet des Wirbels um Bakery Jatta und Faride Alidou auch an den beiden Stürmern fest.

Der HSV dominierte zu Beginn. Angetrieben vom starken Ideengeber Sonny Kittel drängten die Gastgeber die Rostocker in deren Hälfte. Kittel war nicht nur an Glatzels Tor, sondern auch am Treffer von Reis entscheidend beteiligt. Hansa kam vor der Pause nur selten vor das Tor der Hamburger, stellte sich aber besser auf den HSV ein.