Tabellenführer 2. Liga : HSV-Sportvorstand Boldt: „Müssen kleinere Brötchen backen“

Hamburg Auch nach dem gelungenen Saisonstart des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga mit zwei Siegen vermeidet Sportvorstand Jonas Boldt das Wort Aufstieg.

Er nehme aber „das Wort Ambitionismus in den Mund“, meinte Boldt weiter. „Das will ich auch hier verkörpern. Es ist unsere Pflicht, den Verein so aufzustellen, dass er auch im Falle des Misserfolgs nicht den Bach runtergeht.“ Diese Gefahr habe beim HSV in der Vergangenheit bestanden. Sein Anspruch sei es, „dass ich hier keinen Trümmerhaufen zurücklasse, wenn ich mal nicht mehr hier bin“.