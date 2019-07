2. Bundesliga : HSV-Sportvorstand Boldt bereit für Gespräche mit Kühne

Hamburg Der neue Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV ist bereit zur Kooperation mit HSV-Investor Klaus-Michael Kühne.

„Wenn er mit mir sprechen will, dann werde ich mit ihm sprechen. Diese Situation wird bestimmt auch noch kommen“, sagte Boldt in einem Interview von „Spox“ und „Goal“. Aktuell bestehe jedoch keine Eile, weil die mit dem Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten abgestimmten Themen mit Kühne nichts zu tun hätten. „Wir haben ein abgesegnetes Budget, in dessen Rahmen ich mich in Absprache mit dem Aufsichtsrat bewege“, erklärte Boldt.