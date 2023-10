2. Liga HSV rettet Remis in Kaiserslautern - Kurioser Ausgleich

Robert Glatzel brachte die Hamburger in der zehnten Minute in Führung. Die Tore von Boris Tomiak (13.), Marlon Ritter (24.) und Terrence Boyd (54.) drehten die Partie zunächst. Erneut Glatzel (65.) sorgte für den Anschluss. Als Muheim (73.) einen langen Ball schlug, verschätzte sich Lauterns Torwart Julian Krahl massiv, so dass der HSV das glückliche 3:3 bejubeln durfte.